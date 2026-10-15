EN MENOS DE UNA SEMANA, ATAQUES ARMADOS DEJARON 3 MUERTOS Y 3 HERIDOS EN CARMEN Y CANDELARIA

En menos de una semana, 3 personas perdieron la vida y 3 más resultaron heridas en ataques con armas de fuego en Ciudad del Carmen y Candelaria sin que haya detenidos.

Los 3 homicidios son investigados por personal de la Vicefiscalía General para la Atención de Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM).

La mañana del pasado lunes 12, en un rancho ubicado en la carretera hacia Sabancuy, cerca del ejido de Chekubul del Municipio de Carmen, un varón apodado “El Gato” fue ejecutado. Fue el primer caso de este mes y el 62 en lo que va de 2026.

Dos personas más resultaron heridas, sin que hasta el momento se reporten detenciones de presuntos responsables.

Al otro día, H.A.C., de 46 años, fue asesinado con una escopeta por la pareja sentimental de su hija menor a 18 años, en la localidad de Luinal del Municipio de Candelaria.

De acuerdo a los primeros datos, el hombre intervino en una discusión que tenía su hija con su pareja para defenderla. El yerno se retiró y a los pocos minutos regresó para dispararle en el pecho y huir.

Por otra parte, durante el transcurso de ayer miércoles 14 de octubre, en menos de 2 horas, 2 hombres fueron baleados en las colonias Tierra y Libertad y Renovación I de Ciudad del Carmen.

De ellos, Daniel L. C., de 43 años y conocido como “El Chucky”, falleció minutos después de ser ingresado al sanatorio tras recibir diiparos en el pecho, cuello y rostro, convirtiéndose en la segunda ejecución de octubre.

La otra víctima sufrió un rozón.