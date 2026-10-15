MORENA APROBÓ QUE GRANDES EMPRESAS SE LIBREN DEL 100% DE MULTAS Y RECARGOS POR ADEUDOS FISCALES

Aunque Morena presume que en México están prohibidas las condonaciones de impuestos, la Cámara de Diputados aprobó una modificación al dictamen de la Ley de Ingresos 2027 que permitiría a grandes empresas obtener una reducción del 100% en multas, recargos y gastos de ejecución derivados de adeudos fiscales.

La propuesta eliminó el límite que restringía el programa de regularización a contribuyentes con ingresos de hasta 300 millones de pesos durante 2025. Con este cambio, empresas que superan esa cantidad también podrían acceder al beneficio, lo que abre cuestionamientos sobre el trato preferencial que recibirían los grandes contribuyentes.

El diputado de Morena, Ricardo Monreal Ávila, defendió la medida al asegurar que no se trata de una condonación de impuestos, pues las empresas deberán pagar íntegramente sus contribuciones pendientes para obtener la eliminación de las sanciones y cargos adicionales.

“Todos tienen que pagarlos y el que paga y se acoge a este beneficio se le quitan los recargos, las multas y los gastos de ejecución”, explicó el legislador.