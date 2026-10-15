jueves, octubre 15, 2026
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CAE POSTE DE TELMEX POR FUERTES LLUVIAS Y VIENTO SOBRE CABLES ELÉCTRICOS EN HOPELCHÉN

Las fuertes lluvias y rachas de viento registradas en el municipio provocaron la caída de un poste de Telmex sobre el tendido eléctrico, generando afectaciones y una situación de riesgo para habitantes y automovilistas de la zona.

El incidente ocurrió hace unos minutos en la calle 21 por 23 de la colonia Centro, donde el poste quedó sobre los cables de electricidad, lo que representa un peligro para quienes transitan por el lugar y para las viviendas cercanas. Ante la posibilidad de que existan cables energizados, se exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones, evitar acercarse a la estructura caída y no tocar ningún cable.

De acuerdo con los primeros reportes, la situación fue notificada a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyo personal ya se encuentra en el sitio para atender la emergencia.

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