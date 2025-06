LAYDA AFIRMA QUE NO HAY CONDENA DE 2 MILLONES DE PESOS O CASA CONTRA EL PERIODISTA JORGE GONZÁLEZ VALDEZ

Durante su pasado programa semanal de los martes, la gobernadora Layda Sansores y su asesor jurídico Juan Pedro Alcudia Vázquez, afirmaron que es falso que derivado de procesos legales el periodista Jorge Luis González Valdez esté en riesgo de perder su casa o comprometido a pagar 2 millones, sin embargo, el resolutivo de un juez a favor del vocero estatal Walther Patrón los desmiente.

Alcudia Vázquez expresó que “en nada está en riesgo su libertad personal (de González Valdez), en nada está en riesgo su patrimonio…es falso que haya sido detenido. Es decir, también esa desinformación”.

Y la mandataria terció: “Se hicieron por videoconferencia, para no exponerlo para un rasguño ni nada, y que yo le quiero quitar su casa que por otra denuncia por daño moral. Ahí no había denuncia por daño moral, hasta este momento yo no le había puesto, ya la tendremos”.