LATINUS: AHORA DESCUBREN MEGALABORATORIO DE MET4NFET4MINAS EN ZACATECAS, GOBERNADO POR MORENA; ¿AHORA QUÉ VAN A DECIR?

En su programa Latinus, el periodista Carlos Loret de Moa dio a conocer que aún no ha pasado la crisis de Teuchitlán y ahora descubren un megalaboratorio de met@nfet@minas en Zacatecas, ante lo cual exclamó que los dos casos son herencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de su política “abrazos, no balazos” y de su instrucción de que a los n@rcos no los toquen, pues nomás se fue y empiezan a aparecer estos casos.

El megalaboratorio, que abarca cuatro hectáreas y tiene 94 quemadores, 63 mil litros de sustancias y cuatro motogeneradores de energía, es capaz de producir 700 millones de dosis, detalló, y preguntó: “¿Aquí qué van a decir?”, pues en Zacatecas gobierna Morena.

Loret de Mola expresó que con estos hallazgos y decomisos, a los mexicanos nos está estallando en la cara el resultado de 6 años de un presidente amigo de los n@rco$, mientras la presidenta (Claudia Sheinbaum) está incapacitada para decir la verdad.