LA SOBERANÍA NO SE NEGOCIA: SHEINBAUM

ANUNCIA EL ENVÍO DE 2 REFORMAS CONSTITUCIONALES TRAS NOMBRAMIENTO DE EU COMO TERRORISTAS A CÁRTELES MEXICANOS

Luego de que el Gobierno del mandatario estadunidense Donald Trump designara a los cárteles mexicanos como terroristas, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se enviarán dos reformas constitucionales al Congreso, y afirmó: “Nosotros no negociamos la soberanía, esta no puede ser una oportunidad de EU para invadirla”.



Precisó que la primera reforma es al artículo 40 constitucional, que tiene que ver con la soberanía nacional, y el otro es al 19 que es relativo a aquellos delitos que son de prisión preventiva oficiosa.



Antes, expuso: “Más allá del nombre que pongan, evidentemente compartimos con el Gobierno de EU la lucha contra estos grupos delictivos, particularmente por su impacto en la violencia que tienen en nuestro país, además de que cooperamos para que no haya tráfico de dr0g@s ilegales, pero queremos dejar en claro frente a esta designación es que nosotros no negociamos la soberanía, como lo dije ayer, no puede ser una oportunidad para invadirla, agregó la mandataria federal”.



Con México es colaboración y coordinación, nunca