¡LA HIJA DEL BIENESTAR! “CATY” MONREAL REPORTA INGRESOS SUPERIORES A LOS 600 MIL PESOS AL MES, Y 129 MIL VIENEN DEL GOBIERNO

De acuerdo con un reporte publicado por Sin Embargo, la familia Monreal que encabeza el diputado federal Ricardo Monreal Ávila no deja de sumar menciones en el debate público, pues Catalina Monreal, en dualidad de política (directora general del Instituto Nacional de la Economía Social-INES) y empresaria, tiene ingresos netos de más 660 mil pesos al mes.

En su declaración patrimonial, que por ley debe presentar anualmente, consignó que como directora general del organismo de la Secretaría de Bienestar que encabeza Ariadna Montiel Reyes, recibe 129 mil 439 pesos al mes.

Sin embargo, su sueldo público es una quinta parte de sus ingresos mensuales netos totales, que ascienden a 661 mil pesos, según ella misma declaró.

Por actividad financiera, rendimientos y ganancias, recibe 250 mil al mes; por servicios profesionales, consejos, consultorías y asesorías recibe otros 185 mil pesos; por actividad industrial, comercial y empresarial, 52 mil pesos, y además otros ingresos por 44 mil pesos, para un total de 531 mil pesos de origen privado.

Catalina Monreal Pérez, continúa la publicación, fue uno de los cuadros del frustrado partido Fuerza por México, del que fue candidata a diputada federal en 2021, y siguió su carrera en Morena, que el año pasado la hizo candidata a alcaldesa de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, donde fue derrotada por la candidata del PRIAN, Alessandra Rojo de la Vega.

En víspera de iniciar su Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la designó como directora general del INES, que depende de la Secretaría del Bienestar.

Y precisamente hace unos días, un grupo de diputados de Morena, que coordina Ricardo Monreal, pidió la destitución de la secretaria del Bienestar, ignorando que la hija del político zacatecano trabaja en esa institución con un sueldo de 129 mil 439 pesos al mes, apenas 4 mil pesos menos de lo que recibe mensualmente la Presidenta Sheinbaum.

LOS TENTÁCULOS DE LOS MONREAL

El grupo de los Monreal, liderado por el ahora diputado federal, ha tejido durante años una red de alianzas que le han dado el control político en Zacatecas y también puestos importantes en el Poder Legislativo.

El clan de los Monreal mantiene puestos de poder en todos los niveles de Gobierno. Y aunque les afectará que el senador Saúl no sea candidato a suceder a su hermano David como gobernador en Zacatecas –por la reforma interna de Morena contra el nepotismo–, sigue manteniendo posiciones imperantes.

Ricardo Monreal Ávila ha tenido la capacidad a lo largo de su trayectoria política de mantenerse avante cuando sufre una derrota. Por ejemplo, en 1998 cuando rompió con el PRI por no ser seleccionado candidato a la gubernatura de Zacatecas, después ganó en esa elección gracias al respaldo de Andrés Manuel López Obrador, quien le abrió la puerta del PRD.

Lo mismo sucedió cuando en 2017 perdió la candidatura de Morena en la Ciudad de México, en 2018 con su derrota para ser el abanderado presidencial y lo mismo que ocurrió en 2023 cuando fracasó en su aspiración de ser candidato presidencial morenista ante la actual presidenta Claudia Sheinbaum.

Ha insistido en hablar de traiciones y de falta de piso parejo, pero pese a ello ha encontrado acomodo, como varios integrantes de su familia. En 2021, otro ejemplo, su hermano David Monreal ganó la candidatura a Zacatecas —que hoy en día gobierna— en medio de reclamos dentro del mismo partido guinda que hablaron de una imposición.

El gobernador David Monreal es un expriísta de la vieja escuela que debe sus cargos públicos a su hermano mayor, quien lo ha regañado por no saber hacer política, como mostró una conversación entre ambos que fue filtrada a medios de comunicación, entre otros.

EL “NO NEPOTISMO”

Hay otro miembro de los Monreal que ha sonado en los últimos meses: el senador Saúl, otro hermano del diputado federal y quien quiere, o quería, ser el sucesor de David en Zacatecas, pese a las denuncias y exigencias en contra la actual gestión.

Todo esto mientras que, a nivel nacional, el rechazo al nepotismo se ha convertido en una exigencia que apunta al clan, particularmente por estas aspiraciones.

Respecto a los señalamientos sobre su familia, Ricardo Monreal negó que exista nepotismo, pues aseguró que sus hermanos fueron elegidos por el voto popular: “El nepotismo se da cuando un superior jerárquico beneficia a una persona que es su familiar. En este caso, mis hermanos, tanto el Gobernador de Zacatecas, como el Senador Saúl, son por elección popular. Es decir, la gente decidió, y ahí no hay, en el estricto sentido, nepotismo, porque tendría que dependerse, tanto el Gobernador como el senador, de una persona que fuera su familiar jerárquico”, señala la publicación.