LA DIPUTADA DELMA RABELO EXIGE SANCIÓN A OMAR TALANGO TRAS SEÑALAMIENTOS EN EL CONGRESO

La diputada Delma Rabelo exigió sanciones contra el legislador de Morena, Omar Talango, luego de que en el debate sobre la expropiación la acusara de tener vínculos con el dirigente nacional de su partido. “Rechazo categóricamente esas afirmaciones: son falsas, ofensivas y constituyen violencia política”, declaró al fijar su postura en la tribuna.

Rabelo recordó que presentó una reforma al Artículo 37 de la Ley Orgánica para evitar que los debates parlamentarios se conviertan en agresiones. “La inmunidad legislativa no puede ser excusa para agredir, calumniar ni violentar”, subrayó al exigir una aclaración pública, la rectificación inmediata de las declaraciones y la aplicación de sanciones contra Talango.