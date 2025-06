INTEGRAN DENUNCIAS PENALES PARA SACAR A LAS FAMILIAS QUE PERMANECEN EN ZONA DE BALAMKÚ, EN CALAKMUL, ADVIERTE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

Luego de que la gobernadora Layda Sansores presumiera en sus redes sociales que sacaron a familias asentadas en Balamkú, lo que le valieron críticas por callar cuando devastaron varias hectáreas para el Hotel Tren Maya de Calakmul, la secretaria de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía, Jocelyn Durán Murrieta, reveló que sigue la integración de denuncias penales para evacuar a quienes permanecen en esa zona.

La funcionaria indicó que hay esfuerzos coordinados entre diversas instancias para “el¡min@r” esos asentamientos y mitigar el impacto ambiental en el área protegida, que “en un punto es de 30 hectáreas”.

“Se está trabajando desde el grupo de inteligencia operativo, donde participan Marina, Sedena, Semabicce y Semarnat, y aunque la Conafor no participa directamente en los operativos, también brinda asistencia”, explicó.

Reveló que el Gobierno del Estado continúa con la integración de denuncias penales contra las personas asentadas de manera irregular en la reserva de Balamkú.

Durán Murrieta señaló que debido a temas de seguridad y a la presencia de personas que permanecen en la zona, no puede revelar más detalles, y que el desalojo no ha sido inmediato debido a que se requieren procesos penales. “No es tan fácil. Fuimos acompañados por Sedena, pero nos señalaron que no podían retirarlos así nada más”, comentó.

Expuso que durante los operativos retiraron materiales y construcciones irregulares. “Se sacó el material de las chozas que tenían ahí”, precisó, y anunció que los operativos continuarán.