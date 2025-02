EXTRADITAN A RAFAEL CARO QUINTERO, Y OTRA VEINTENA DE NARCOTRAFICANTES DE ALTO PERFIL A EU

Lista completa de capos entregados a EU

Difunden lista completa de los 29 ‘capos’ mexicanos

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron sobre la entrega de 29 narcotraficantes a Estados Unidos, entre ellos figuras de alto perfil como Rafael Caro Quintero y los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, conocidos como El Z-40 y El Z-42, líderes de Los Zetas.

Las personas extraditadas se encontraban en distintos centros penitenciarios del país y eran requeridas por las autoridades estadounidenses por delitos relacionados con el tráfico de drogas y otras actividades criminales. El traslado se realizó en coordinación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, siguiendo protocolos institucionales y respetando los derechos fundamentales de los detenidos, conforme a la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

La FGR y la SSPC destacaron que esta acción es resultado de la cooperación bilateral entre ambos países en el combate al crimen organizado. Entre los extraditados también se encuentra Antonio Oseguera Cervantes, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).



Las 29 Personas privadas de la libertad procedían de los siguientes Centros Federales de Reinserción Social:

No. 1 Altiplano (11)

No. 4 Noroeste, Nayarit (2)

No. 8 Nor-poniente, Sinaloa (1)

No. 11, CPS Sonora (2)

No. 12, CPS Guanajuato (3)

No. 13, CPS Oaxaca (3)

No. 15, CPS Chiapas (1)

No. 17, CPS Michoacán (1).

Asimismo, se recibieron a tres internos de la Ciudad de México y uno del estado de Guerrero; además de un capo que se encontraba en arraigo domiciliario.

Todas los capos fueron trasladados al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles; para después ser dirigidos a las siguientes sedes en Estados Unidos de América:

Chicago, Illinois

José Ángel Canobbio Inzunza, El Güerito o El 90, líder del grupo armado Los Chimales, quien realizaba tareas de protección de Los Chapitos. Era considerado el segundo al mando de esta facción del Cártel de Sinaloa.

Norberto Valencia González, El Socialitos, operador financiero para el Cártel de los Beltrán Leyva, a través de cinco empresas, realizaba operaciones de blanqueo de activos. Motivo: tráfico de drogas.

Houston, Texas

Evaristo Cruz Sánchez, El Vaquero, líder regional del Cártel Golfo, acusado de tráfico de drogas.

José Alberto García Vilano, La Kena, líder del grupo de Los Ciclones en Matamoros, Tamaulipas, una de las escisiones del Cártel del Golfo, quien es acusado de tráfico de drogas y lavado de dinero.

Alder Alfonso Marín Sotelo, es solicitado por el delito de homicidio, en agravio del oficial Ned Byrd, en el condado de Wake, en Carolina del Norte. M: Homicidio.

McKinney, Texas

Lucio Hernández Lechuga, El Z-100 o El Lucky, líder regional de Los Zetas en Veracruz, Oaxaca y Puebla, con actividades delictivas de venta de droga, asaltos a camiones, robo de combustible, acopio de armas y narcomenudeo. Es buscado por tráfico de drogas.

Ramiro Pérez Moreno, El Rama, líder regional del cártel Los Zetas, ligado con el tráfico de drogas.

José Rodolfo Villareal Hernández, El Gato, jefe operativo del Cártel de los Beltrán Leyva. Está acusado de conspiración, acecho interestatal.

Miguel Ángel Rodríguez Díaz, El Alfa Metro, líder regional del cártel Los Zetas con zona de operación en la zona norte de Coahuila, ligado con tráfico de drogas.

Nueva York

Rafael Caro Quintero, Don Rafa, líder fundador del Cártel de Guadalajara, acusado de tráfico de drogas.

Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, se convirtió en el líder del Cártel de Juárez. También está acusado pro tráfico de drogas.

Phoenix, Arizona

José Bibiano Cabrera Cabrera, El Durango, jefe de plaza del Cártel de Sinaloa, vertiente de Los Chapitos, en el municipio de Altar, Sonora, quein fue requerido por trafico de drogas.

Andrew Clark, El Dictador, fungía como enlace logístico con el CJNG y el Cártel del Pacífico. Motivo: tráfico de drogas y homicidio.

Héctor Eduardo Infante, jefe de plaza de la célula delictiva Los Rusos. vinculada al Cártel de Sinaloa, fue fundador de la banda denominada Los Infantes y es buscado por tráfico de drogas.

Inés Enrique Torres Acosta, El Kiki Torres, jefe de seguridad de El Mayo Zambada, quien es acusado de tráfico de drogas.

José Guadalupe Tapia Quintero, Lupe Tapia, lugarteniente del Cártel Sinaloa, operador de alto rango de El Mayo Zambada, acusado de tráfico de drogas.

Jesús Humberto Limón López, El Chubeto, líder fundador de Los Cazadores-Cártel de Sinaloa, grupo afín a Los Chapitos. Es buscado por tráfico de drogas.

San Antonio, TX

Jesús Alberto Galaviz Vega, alias “Z-13”, Líder del Cártel de Los Zetas, quien coordinaba la distribución de droga en Coahuila y Tamaulipas, M: Tráfico de drogas.

Luis Gerardo Méndez Estevane, alias “El Tío”, Perteneció al grupo delictivo “Los Aztecas”, brazo armado de “La Línea”, actualmente “La Empresa”, con operación en Chihuahua. M: Delincuencia organizada.

Carlos Alberto Monsiváis Treviño, alias “La Bola”, líder del cártel del Noreste. M: Tráfico de drogas, Tráfico de armas y Lavado de dinero.

Washington, D.C:

Carlos Algredo Vázquez, mando operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación. M: Tráfico de Drogas.

Rodolfo López Ibarra, alias “Nito”, jefe plaza de la célula delictiva “Los Beltrán Leyva” en Nuevo León. M: Tráfico de drogas.

Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, principal operador financiero y logístico del CJNG. M: Tráfico de Drogas.

Alfredo Rangel Buendía, alias, “El Chicles”, líder regional del Cártel de Los Zetas. M: Tráfico de Drogas.

Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40”, ex líder de Los Zetas y fundador del Cártel del Noreste. M: Tráfico de drogas.

Oscar Omar Treviño Morales, alias “Z-42”, considerado uno de los principales generadores de violencia en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. M: Tráfico de drogas.

Erick Valencia Salazar, alias “El 85”, líder de “Los Matazetas”. M: Tráfico de Drogas.

White Plains, NY

José Jesús Méndez Vargas, alias “Chango”, líder y fundador de “La Familia Michoacana”. M: Tráfico de drogas.

Itiel Palacios García, alias “Compa Playa”, líder regional y operador financiero del CJNG en Oaxaca y Veracruz. M: Tráfico de drogas y portación ilegal de armas de fuego.

Cabe señalar que durante la operación no se registraron incidentes.

¿Quién es Rafael Caro Quintero? | PERFIL



Rafael Caro Quintero es fundador del Cártel de Guadalajara y una de las figuras más emblemáticas del narcotráfico en México. Es considerado por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) como enemigo público número uno.

Su historia criminal está marcada por el asesinato del agente antidrogas Enrique Kiki Camarena y el piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar en 1985.

Lista completa de capos entregados a EU

Rafael Caro Quintero es fundador del Cártel de Guadalajara y una de las figuras más emblemáticas del narcotráfico en México. Es considerado por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) como enemigo público número uno.

Su historia criminal está marcada por el asesinato del agente antidrogas Enrique Kiki Camarena y el piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar en 1985.

¿Quién es Miguel Ángel Treviño, ‘El Z-40’?



Miguel Ángel Treviño Morales, alias El Z-40, es originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Su fecha de nacimiento se ubica entre 1970 y 1980.

Su carrera delictiva cobró relevancia tras sumarse a las filas de Los Zetas, un grupo de desertores de las Fuerzas Especiales mexicanas que fueron reclutados a finales de los noventa por el entonces líder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, para conformar su propio brazo armado.



¿Quién es Omar Treviño, ‘El Z-42’?



Omar Treviño Morales es considerado por el Departamento de Estado estadunidense como un líder de nivel medio de Los Zetas, presuntamente responsable de varios secuestros y asesinatos cometidos en Nuevo Laredo entre 2005 y 2006, así como de ser la fuente de suministro de cargamentos de varios kilogramos de cocaína contrabandeados desde México al país vecino.

Tras la aprehensión de su hermano, Omar Treviño Morales fue considerado como su heredero natural, de modo que continuó operando su violento legado en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León.



¿Quién es Antonio Oseguera, ‘Tony Montana’?



Tony Montana, como es conocido Antonio Oseguera Cervantes, nació el 10 de agosto de 1958, en Aguililla, Michoacán. Autoridades mexicanas lo ubican como pieza fundamental dentro de la estructura jerárquica del grupo criminal.

El hermano de El Mencho fue detenido el 3 de diciembre del 2015 durante un operativo en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. En aquella ocasión fueron policías federales, en coordinación con militares, los encargados de realizar la aprehensión gracias a labores de inteligencia.



¿De qué se acusa a los narcos extraditados?



​Las fuentes federales estadunidenses consultadas por MILENIO indicaron que las personas fueron extraditadas a Estados Unidos como parte de un operativo inédito del gobierno mexicano.

Miguel Ángel Treviño Morales, alias El Z-40, tiene cuatro acusaciones formales, dos en Texas, una en Nueva York y otra en el Distrito de Columbia, en Washington. Su hermano Omar, El Z-42, cuenta sólo con tres, que son las mismas que El Z-40 a excepción del caso en Nueva York.



Rafael Caro Quintero es acusado de narcotráfico, pero también tiene abierto en su contra el caso por el secuestro, tortura y asesinato del ex agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Enrique Camarena, y el piloto Alfredo Zavala, hace 40 años.

Finalmente Antonio Oseguera Cervantes, alias Tony Montana, es acusado en Washington de tráfico de cocaína y metanfetamina. Se trata del hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder indiscutible del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Las entregas de hoy representan la entrega más grande de delincuentes de México a EU

Es de mencionar que ésta es la entrega más grande de presuntos delincuentes a los norteamericanos, superando a la que se hizo en el gobierno de Felipe Calderón, cuando en un solo operativo envió a 13 integrantes de diversos cárteles.

Los principales nombres de aquella entrega fueron:

Osiel Cárdenas Guillén

Gilberto Higuera Guerrero, El Gilillo, del cártel de los Arellano Félix

Ismael Higuera Guerrero, El Mayel

Héctor El Güero Palma Salazar, de la organización de Joaquín El Chapo Guzmán.

Gilberto Salinas Doria, El Güero Gil, del cártel de Juárez

José Alberto Márquez Esqueda, El Bat, del grupo de los Arellano Félix

Gracielo Gardea Carrasco, de la organización criminal conocida Los Tres de la Sierra

Miguel Ángel Arriola Márquez, del cártel de Los Arriola