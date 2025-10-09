EXHIBEN A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE CARMEN RETIRANDO PLANTAS DE PROPIEDAD PRIVADA

Se filtró un video en el que se observa a trabajadores del Ayuntamiento de Carmen retirando plantas de una propiedad privada, asegurando que “tenían permiso” para hacerlo. Sin embargo, al ser cuestionados por un ciudadano que pasaba por el lugar y grabó los hechos, los empleados no pudieron responder ni mostrar documento alguno que avalara su intervención.

El material captado por el testigo muestra a los trabajadores sacando las plantas sin autorización visible y con evidente nerviosismo al ser increpados. La situación ha generado indignación entre vecinos, quienes señalan que no es la primera vez que personal del Ayuntamiento actúa sin transparencia ni justificación clara.