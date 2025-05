ESTADOS UNIDOS CIERRA LA FRONTERA A GANADO MEXICANO POR BROTE DE “GUSANO BARRENADOR”

Estados Unidos anunció la suspensión de importaciones de ganado vacuno, caballos y bisontes vivos desde México durante un periodo de 15 días, como medida preventiva ante la detección del “gusano barrenador”. La secretaria de Agricultura estadounidense, Brooke Rollins, informó que la decisión busca evitar la propagación de esta plaga que representa un riesgo sanitario grave para la ganadería del país. Las autoridades estadounidenses detallaron que la larva del insecto se alimenta de tejido vivo y su erradicación en el pasado tomó más de tres décadas, lo que justifica, según Rollins, la necesidad de una acción inmediata para proteger al sector pecuario nacional.

Por su parte, el secretario de Agricultura de México, Julio Berdegué, calificó la medida como unilateral e injustificada, asegurando que no contribuye a la estrategia binacional previamente acordada para controlar y erradicar la plaga. Señaló que la suspensión no fue consultada y podría tener afectaciones económicas significativas para los productores mexicanos, además de generar tensión en la cooperación sanitaria entre ambos países. No obstante, expresó su disposición para resolver el problema en el menor tiempo posible y reactivar el comercio en condiciones seguras y verificables.