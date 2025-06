EN REDES: PRIMERO MEDICINAS Y MÉDICOS Y LUEGO HOSPITALES NUEVOS, EXIGEN CIBERNAUTAS A LAYDA

Tras destacar en sus redes la supervisión que realizó acompañada por la presidente Claudia Sheinbaum en el Hospital Gineco-Pediátrico número 15 del IMSS en Carmen, el cual calificó como símbolo de la 4T, la gobernadora Layda Sansores recibió una andanada de críticas de cibernautas, quienes le exigieron enviar medicinas y doctores a los nosocomios en funcionamiento, y calificaron como una burla presumir la gira presidencial ante dichas carencias, y que diputados de Morena se negaran a gestionar mejoras.



La inconformidad ante la falta de acciones para solventar las necesidades en el sector salud se hicieron evidentes con comentarios como: “De qué sirven más hospitales si lo que hay no cuentan con medicamentos y equipos necesarios; eso sin mencionar que los diputados morenistas votaron en contra para gestionar la mejora de los mismos!! Gobierno de 4ta.”, y “Primero avituallen y den mantenimiento a los que hay, dejen de botar dinero”.



Y hubo más: “Los medicamentos para cuándo?”, y “Qué ironía que haya un nuevo hospital, cuando los que ya operan no cuentan con infraestructura renovada, medicamentos, doctores, etc.”, “Qué descaro, neta, no tiene vergüenza”, “…Es una burla”, y De qué sirve si no hay medicamentos, bola de ciegos”.