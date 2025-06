EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 26 DE JUNIO DE 2025

INVENTA CONSPIRACIÓN EN SU CONTRA.

Durante su pasado Martes del Jaguar, la gobernadora Sansores habló de las entrevistas nacionales que sostuvo en diversos medios de comunicación el periodista Jorge Luis González Valdez, todos ellos preocupados por el pésimo antecedente que se deja al amedrentar judicialmente a los comunicadores para censurarlos, con la amenaza de embargarles sus bienes, como en este caso.

“Primero yo quiero empezar. ¿Quien promueve toda esta corriente que se dio el día de ayer en México en donde Jorge González iba de periodista en periodista, lo traían para que fuera a llorar y luego se iba a llorar a otro programa, y lloraba y lloraba, todo el tiempo quejándose de lo que le habían hecho como una represión?”

Habrá que preguntar a la gobernadora Sansores si acosar, denunciar y pretender embargarle su vivienda a González Valdez, por actos que no cometió, no son una medida represiva ante sus puntuales críticas que realiza a su pésimo gobierno. Es una arbitrariedad, por donde se quiera ver.

“QUE NO MIENTA LAYDA”: CIRO GÓMEZ.

A la pregunta expresa de quien promueve esa corriente de entrevistas que Layda Sansores endilgaba a Alejandro Moreno, el periodista Ciro Gomez Leyva le dio puntual respuesta el miércoles a primera hora, esperando que por ello no lo denuncie por violencia de género y demás como acostumbra.

“Yo leí del caso el fin de semana, y yo, junto con Lourdes Murguía, determinamos buscar al señor Jorge Luis González… que no mienta la gobernadora Layda Sansores. Y nosotros lo buscamos y le pedimos una entrevista… que no invente, ante su medianía, ante sus mentiras, ante su cobardía y ante su censura, que no invente conspiraciones… Nosotros lo buscamos… que no invente, que no falsee, que no engañe, como lo hace regularmente…

Esa es la desvergüenza de estos gobernadores, esa es la desvergüenza del México del acordeón… son ellos quienes los persiguen, censuran y atemorizan… siempre hay una conspiración… ahí esta la mentira de esta gobernadora. Todo es una conspiración en tu contra Layda. Lo que le hiciste a los policías, el desgobierno, el descuido en Campeche, todo es una conspiración. Tu eres una estadista Layda. Así se burlan de los periodistas y los destruyen en Campeche”.

La respuesta de Ciro Gómez Leyva lo dice y aclara todo. Que deje de mentir.