EL EDIL PABLO GUTIÉRREZ SIGUE SIN INFORMAR DE LA REUBICACIÓN A LOS ARTESANOS; ¿TRAMARÁ ALGO?

Mientras por un lado el inicio de las festividades en honor a la Virgen del Carmen les representa una esperanza de recuperación económica, comerciantes y artesanos revelaron que hasta el momento el Ayuntamiento que encabeza Pablo Gutiérrez Lazarus no les informa sobre el traslado al nuevo mercado, lo que los tiene en la incertidumbre. Miriam Rangel Anaya, reconocida artesana carmelita, patentizó su preocupación, pues al no saber nada sobre la reubicación, espera que no sea en plena temporada festiva, ya que desmontar y reinstalar les llevará días que afectarán su economía. “Lo ideal sería después, es decir, en agosto, porque durante la feria es cuando más vendemos”, expresó.