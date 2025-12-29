lunes, diciembre 29, 2025
Lo último:
LocalesSalud

DETECTAN PRIMER CASO DE GUSANO BARRENADOR EN LA CAPITAL CAMPECHANA

Se confirmó el primer caso de miasis por Cochliomyia hominivorax, conocido como gusano barrenador, en la capital del estado de Campeche, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional. Se trata de una mujer de 75 años de edad que actualmente se encuentra hospitalizada. Según el reporte, las lesiones se localizan en nariz, boca y ojos, y la paciente presenta como comorbilidad una neoplasia.

Con este caso, suman cuatro personas afectadas en la entidad, luego de que previamente se registraran casos en Candelaria y Carmen. Del total, se trata de dos hombres y dos mujeres, de 86, 63, 56 y 75 años de edad.

También te puede gustar

EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 10 DE OCTUBRE DE 2025

CAMPECHE, SEGUNDO LUGAR EN PÉRDIDA DE EMPLEOS; CIFRAS OFICIALES DESMIENTEN A LAYDA Y A SU SECRETARIO DE ECONOMÍA

MINIMIZA LÓPEZ GAMBOA PROBLEMAS EN EL TRANSBORDO Y CULPA DE LAS CRÍTICAS A COLECTIVOS Y A “ALGUNOS MEDIOS”

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *