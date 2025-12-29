DETECTAN PRIMER CASO DE GUSANO BARRENADOR EN LA CAPITAL CAMPECHANA

Se confirmó el primer caso de miasis por Cochliomyia hominivorax, conocido como gusano barrenador, en la capital del estado de Campeche, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional. Se trata de una mujer de 75 años de edad que actualmente se encuentra hospitalizada. Según el reporte, las lesiones se localizan en nariz, boca y ojos, y la paciente presenta como comorbilidad una neoplasia.

Con este caso, suman cuatro personas afectadas en la entidad, luego de que previamente se registraran casos en Candelaria y Carmen. Del total, se trata de dos hombres y dos mujeres, de 86, 63, 56 y 75 años de edad.