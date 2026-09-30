¡DESASTRE! LLUVIAS ARRASAN CON 160 HECTÁREAS DE MAÍZ Y DEJAN PÉRDIDAS POR CASI $2 MILLONES EN YAXCHÉ AKAL, REPORTAN

Hopelchén.- Comisario ejidal de Yaxché Akal, Luciano Dzib Aké, informó que las lluvias de la tarde y noche del lunes siniestraron más de 160 hectáreas de maíz, lo que se traduce en 1 millón 920 mil pesos en pérdidas para entre 50 y 60 productores.

Acompañado por campesinos, explicaron que las inundaciones alcanzaron más de un metro de altura, por lo cual se trata de una pérdida total tras invertir unos 12 mil pesos por hectárea, y la gramínea ya estaba en proceso de espigamiento.

El cultivo estaba tendido en el suelo tras los fuertes vientos y la corriente del agua, por lo cual no se logrará recuperar como ocurre cuando el maíz aún es pequeño.

Pero no sólo hubo afectaciones en los mecanizados de Yaxché Akal, sino también en la comunidad, donde casas y patios quedaron inundados, por lo cual se organizan para solicitar a las autoridades un drenaje y evitar otro siniestro en detrimento de su economía.