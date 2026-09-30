¿QUÉ PASÓ CON MARTINA KANTÚN? DEJA SU ESCAÑO Y SU SUPLENTE RINDE PROTESTA COMO SENADORA POR CAMPECHE

Sin explicar públicamente los motivos de su separación, María Martina Kantún Can solicitó licencia para ausentarse de sus funciones en el Senado de la República este martes 29 de septiembre. Tras la autorización, su suplente por Campeche, Ixchel Victoria Pat Caamal, fue convocada para rendir protesta y ocupar temporalmente el escaño.

El presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez Miranda, tomó protesta a Pat Caamal, quien posteriormente confirmó en sus redes sociales que asumió como senadora de la República y reiteró su respaldo al proyecto político de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Desde el Senado acompañaré la transformación y votaré a favor de las iniciativas y reformas constitucionales propuestas por el Ejecutivo”, expresó Pat Caamal al anunciar su llegada a la Cámara Alta.

La licencia de Kantún Can se produjo en una jornada en la que otros legisladores también solicitaron separarse temporalmente de sus funciones.