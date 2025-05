DENUNCIAN VENTA DE PLAZAS EN SEDUC; FUNCIONARIO Y CÓMPLICES HABRÍAN COBRADO MÁS DE 7 MILLONES DE PESOS

Un funcionario de la Secretaría de Educación de Campeche (Seduc), junto a dos cómplices, fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado (Fgecam) por presuntamente defraudar a unas 90 personas con plazas de trabajo falsas, cobrando entre 35 mil y 70 mil pesos por cada una. Las víctimas señalaron como principal responsable a Ariel Alejandro Canul Ceballos, quien también se ostenta como secretario general de Organización de la Alianza Magisterial y Ciudadana por la Educación A.C.

De acuerdo con los testimonios, Canul Ceballos, Martín Padilla Morales —jubilado de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC)— y su hijo, Luis Salvador Padilla González, ofrecían plazas apócrifas de docente, intendente, administrativo y prefectura, utilizando documentos con apariencia oficial. Muchas personas iniciaron el proceso desde septiembre de 2024, participando incluso en reuniones realizadas en el domicilio de Padilla Morales. Las y los denunciantes, que solicitaron el anonimato por temor a represalias, confiaron en que iniciarían labores a inicios de 2025.

La estafa se evidenció el 1 de enero, cuando los afectados acudieron a los planteles donde supuestamente comenzarían a trabajar y fueron notificados de que los documentos eran falsos. “Me presenté en la escuela, el director me recibió el documento, me lo firmó y me dijo que concluyera el proceso en la Secretaría de Educación para que comience a trabajar, pero cuando fui a la Secretaría me dijeron que el documento era falso”, relató una de las personas defraudadas. El total estimado del fraude supera los siete millones de pesos, y los denunciantes no descartan manifestarse frente a la Seduc para exigir la devolución de su dinero.

Fuente: renacer MX