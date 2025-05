CIRCULA EN REDES: CIBERNAUTAS LLAMAN CÍNICA, SINVERGÜENZA Y RATA A LAYDA POR AFIRMAR QUE EN EL DIF NO HAY DESVÍOS, SINO FALLAS ADMINISTRATIVAS

Tras afirmar que en el DIF Estatal, a cargo de su hermana Laura, no hay desvíos, sino “fallas administrativas por cambio de sistemas”, cibernautas llamaron cínica, sinvergüenza, payasa, farsante y rata a la gobernadora Layda Sansores, , y afirmaron que esa institución es la peor, afirmaron que su dicho “se lo crea su mamá”, que no hay desvío porque se trata de su hermana y que es nueva modalidad de robo”.

En una prueba contundente de que la credibilidad de la mandataria está por los suelos y del encono que ha generado en su contra, surgieron comentarios como “No hay desvíos porque es la hermana de Layda. Ya nadie le cree, puras mentiras”, “Que se lo crea su mamá o su suegra”, “Inche farsante junto con su bufón” y “Son ratas los Sansores, cárcel a esos m@lditos que se roban el dinero del pueblo campechano”.

También hubo comentarios de exigencia e ironía: “Jajajajajaja cárcel a la rata de la rancia de la ida Sansores”, “Su sistema administrativo, el mismo sistema que le falló en su alcaldía cuando estaba en chilangolandia. La ida Sansores se le va…” y “Son juez y parte: salieron bien honrados los Sansores…”.

Otros colgaron: “Ah bueno, nueva modalidad de robo”, “Jajaja sigue engordando sus cachetes de gato bodeguero, ni el PRI se atrevió a tanto…”, “Cínica y sinvergüenza”, “Cinismo y descaro”, “Al mero estilo de los gobiernos anteriores jajajajaja y si nieve de qué la quiere doña” y “Esa auditoría más maquillada que un payaso”.

Unos más escribieron: “Jajaja jajaja jajaja, que venga su mamá a verificar todo eso de la Choqui jajaja jajaja jajaja”, “…Están como jefas y les queda muy grande la palabra jefas” y “Oye esa m@m@da de la anciana payasa jajakajjaj”.

Y también: “Jajajajaja el DIF la peor institución, sólo usan a la gente de contrato para hacer de ellos esclavos sin derecho a horas extras pagadas, a que no se les pague días festivos y trabajar de 7 am a 8 pm; investiguen los albergues, la peor parte la llevan los niños de ahí y mucho que más para decir, pero para qué gastar saliva si al fin no les hacen nada porque son parientes…”.