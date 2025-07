CIRCULA EN REDES: CIBERNAUTAS LE SEÑALAN A LAYDA QUE EL TREN LIGERO ESTÁ MAL PLANEADO Y QUE ESE DINERO LO HUBIERA DESTINADO MEJOR A HOSPITALES Y ESCUELAS

Luego de que la gobernadora Layda Sansores anunció en su redes sociales que a partir del 2 de agosto entrara en operación el primer tren ligero sin operador de toda Latinoamérica, con costo de 4 mil 200 millones de peso, cibernautas le respondieron que hay inundaciones en La Ermita por la mala planeación de esa obra, la cual califican como un robo, que mejor hubiera usado ese dinero para mejorar hospitales, escuelas y carreteras, y le piden mejor interceder para que Pemex pague.

Las críticas se plasman en comentarios como: “El Tren Ligero a toda madre y los vecinos de La Ermita inundándose por la mala planeación de dicha y grandiosa obra, pero como ella no vive ahí, es más, ni en Campeche, le vale maíz”, y “Una obra mal planeada, mal hecha y con muchas familias perjudicadas, Campeche no necesita un tren (que no es tren)… Una gran destrucción de nuestro querido malecón”.

Además, “Y siéntese a esperar que la gente nade cuando las lluvias estén fuertes y seguidas, esto que pasó no es nada, viene lo bueno…”, “Es un gran robo de la …ida y sus secuaces…requiriendo de otras necesidades el Estado”, y “4,200 millones por unos camiones? Jajaja. Con eso sí hubiera hecho un tren de verdad!”.

El desacuerdo con el dinero asignado al tren queda de manifiesto con: “Dinero mal gastado, hubiera servido mejor en medicamentos, en hospitales, tratamientos de enfermedades, en carreteras estatales y federales, en escuelas. Ahí en el tren temu sólo beneficia a unos cuantos”, y “No es un tren ligero! Es un camión DRT que aparenta ser un tren, no engañe a su gente”.

Igualmente, “Cuánto dinero gastado en una obra que no es prioridad. Muchos elogios del sector oficial para crear un falso ambiente de aceptación… Nos imponen un falso realismo. Lo que expresa la gobernadora no va con el sentir de muchos campechanos. Me da tristeza, me da vergüenza”, y “Qué manera de dar por concluida esta obra millonaria mal hecha, burlándose la 4T y sus secuaces de los ciudadanos afectados, de una obra inconclusa. Pasó con todos los que la rodean como ladrones, escondida para no dar la cara. Anunció que se suspendía y al final está haciendo lo contrario”.

Y también hubo peticiones: “Mejor interceda para que Pemex pague, están quebrando a muchas empresas carmelitas, en lugar de ocupar su energía en perseguir a periodistas…”, “Un tren que no es tren. Un costo altísimo, se pudo haber hecho algo de mayor importancia con ese dinero…”, “Podrán realizar encuestas para determinar qué obras requiere la gente… porque el Plan de desarrollo económico está para el subdesarrollo, con ninguna obra de utilidad social”, y “Hubiera sido algo útil si transitara entre Lerma y Campeche. Será una novedad y después un adorno para mantener con impuestos del pueblo como el Tren Maya…”.