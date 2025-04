AUNQUE SE DIGA QUE CAMPECHE ES ESTADO SEGURO, LAS EJECUCIONES AL ESTILO SICARIAL Y LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD DICEN LO CONTRARIO: ARMENTÍA

San Francisco de Campeche.- El diputado mocista Pedro Armentía López criticó que se divulgue que Campeche sigue siendo el Estado número uno o de los Estados más seguros del país, cuando no es un tema de premio, mérito o pódium, sino de percepción y de lo que vivimos los campechanos: la inseguridad por ejecuciones de estilo sicariato, robos y extorsiones.

Y aseveró: “A mí no me interesa ser el primero o el último, sino no tener una situación de inseguridad en nuestro Estado, y hoy lo que vemos en nuestras colonias populares y en nuestra entidad son ejecuciones de estilo sicariato, y eso no se mide en un pódium ni con una medalla, sino con lo que vive nuestra ciudadanía, que hoy cada día ve más afectada su seguridad”.

Hoy la ciudadanía siente una incertidumbre, el llegar a su casa, robo a casa-habitación, a transeúntes y a negocios, extorsión y narcomenudeo, y eso no se mide o lo dice una tablita, sino lo dice la percepción y lo que vivimos todas y todos los campechanos.

Por otra parte, descartó su participación en la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano, pues está enfocado en las necesidades del Estado, seguirá apoyando a Eliseo Fernández Montúfar y los tiempos electorales llegarán.

