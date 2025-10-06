AGRUPACIÓN “EMMANUEL” ACUSA INTENTO DE COBRO DE DERECHO DE PISO EN ORTIZ ÁVILA

Exigen a las autoridades mayor seguridad y el fin del hostigamiento en su zona

Ciudad del Carmen.- Integrantes de la agrupación de mototaxis “Emmanuel”, que desde hace tres años prestan servicio en la colonia Ortiz Ávila, denunciaron públicamente intentos de extorsión mediante cobro de derecho de piso para que puedan operar en la zona.

De acuerdo con los testimonios de los choferes, han trabajado de manera organizada y en beneficio de la comunidad, pero recientemente se les exigió un pago para continuar ofreciendo el servicio. Ante su negativa, los mototaxistas aseguran que han sido amenazados con ser obligados a abandonar la colonia.

Los trabajadores responsabilizan a personas identificadas dentro de la colonia, quienes, aseguran, ya han sido señaladas por este tipo de prácticas. Asimismo, exigieron la intervención inmediata de las autoridades para frenar el hostigamiento y garantizar la seguridad de su actividad.