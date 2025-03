A 3 DÍAS DE HUELGA, REPRESENTANTES DEL GRUPO RUBIO NO DAN LA CARA A TRABAJADORES

Manifestantes acusan incumplimiento del Contrato Colectivo del Trabajo y desplazamiento de mano de obra local

Al ajustar tres días de huelga, alrededor de 100 trabajadores del Sindicato Terraceros de la Península de Atasta acusaron al Grupo Industrial Rubio S. A. de C. V., empresa encargada de dar mantenimiento al puente Zacatal, de no cumplir con el Contrato Colectivo del Trabajo y transporte, ni respetar el horario de trabajo, entre otras demandas.

Gerardo May Cruz, delegado de la agrupación, señaló que durante mucho tiempo la empresa también ha hecho con la mano de obra lo que ha querido sin respetar contrato, pues ha traído a personas de Estados como Oaxaca, Tabasco y parte de Veracruz.

No nos estamos negando a trabajar, el que nada debe nada teme, por eso los representantes de la empresa deberían estar aquí y sacar los papeles firmados para ver quién tiene la razón, y no enviarnos a zonas donde no nos contrataron (en alusión a lo ocurrido con 7 compañeros que fueron detenidos y luego liberados por laborar en área prohibida), aseveró José del Carmen, oficial albañil.