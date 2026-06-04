jueves, junio 4, 2026
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TRIBUNAL FRENA PROCESO CONTRA ALLEGADO A ADÁN AUGUSTO LÓPEZ POR “ESTAFA MAESTRA”

En un caso que alimenta cuestionamientos sobre si las redes de influencia política siguen teniendo peso en procesos de alto perfil, magistrados de un tribunal federal decidieron no vincular a proceso a Ramiro Chávez Gochicoa, exfuncionario de Tabasco cercano al senador morenista Adán Augusto López Hernández, pues, argumentaron, la Fiscalía no acreditó elementos suficientes en la observación al convenio superior a los 31 millones de pesos dentro de las investigaciones de la “Estafa Maestra”.

Diversos sectores de la sociedad mexicana interpretaron la resolución como nuevo revés en los esfuerzos por sancionar posibles actos de corrupción vinculados a administraciones anteriores, a pesar de que no implica una exoneración definitiva ni cierra la posibilidad de nuevas acciones legales.

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