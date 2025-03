PABLO G. LAZARUS IGNORA ADVERTENCIA DE LAYDA SANSORES Y CONTINÚA SU CAMPAÑA EN EL NORTE DE CAMPECHE

Mientras en Carmen continúan los despidos masivos de trabajadores con más de 30 años de servicio, el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus sigue recorriendo la zona norte de Campeche para posicionarse políticamente, ignorando la advertencia de la gobernadora Layda Sansores. La mandataria fue clara al señalar que aún le quedan dos años y siete meses de gobierno y que no permitirá protagonismos anticipados ni desorden electoral. “Si legislas, legisla; si gobiernas, gobierna; si eres partido, haz estructura, pero no te metas a en donde no debes”, advirtió Sansores al referirse a quienes buscan adelantarse en la contienda política.

A pesar de estas declaraciones, Gutiérrez Lazarus ha intensificado su presencia en municipios como Calkiní, Hecelchakán y Tenabo, priorizando su campaña sobre la crisis laboral en Carmen. Mientras los sindicatos burócratas advierten sobre un posible paro laboral ante los despidos, el edil sigue su ruta política sin atender las consecuencias de su administración.