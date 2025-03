LLAMAN NEFASTA Y “VIEJA” LOCA A LAYDA POR SOÑAR CON SU SISTEMA DE SALUD COMO DINAMARCA

Luego de considerar que el trabajo de Zoé Robledo al frente del IMSS-Bienestar, es innovador y desafiante para tener un sistema de salud como el de Dinamarca, y que nacimos para soñar, la gobernadora Layda Sansores recibió calificativos de nefasta y “vieja loca”, le recalcaron que no hay medicinas ni especialistas en hospitales como Dzitbalché, Calkiní y Carmen, que está mal tanto en salud como en seguridad, inversión y empleos, y que es una burla su afirmación.

Fueron diversos los comentarios críticos contra la mandataria estatal, entre ellos: “Vieja loca… ella es parte de la autoridad encargada de cambiar y mejorar el sistema de salud, pero cree estar en campaña de seguir criticando a los anteriores y sin hacer nada ahora que está ella”, “La invitamos a que venga a Calkiní… sin guaruras, la reto a que nos acompañe a donde estaba el Seguro Social de los trabajadores de la maquiladora, que ahora todos tienen que ir a su consulta a Campeche, ¿o quieres una marcha de los Municipios de Calkiní, Dzitbalché y Hecelchakán?”, y “Si es como Dinamarca, ¿por qué cuando se enferman esos políticos de cuarta transformación no se atienden en hospitales públicos? Mucho atole con el dedo al pueblo bueno y sabio”.

Y hubo más: “Hasta de burla lo dice la vieja esa”, “Que vaya a Urgencias del Seguro para que cheque como están en piso los enfermos”, “Señora, en el Hospital de Xpujil, Calakmul no hay ni paracetamol… no hay medicamentos”, “Se debe de poner un límite de edad para ocupar cargos públicos, en la ley del IMSS a los 65 se considera vejez, ya estos señores deben estar con sus nietos, ya no estar haciendo el ridículo”, “Layda… por qué querer cambiar las cosas a su conveniencia, los campechanos ya no estamos pen…”, y “Sueña y sueña, vaya al IMSS del centro y vea por usted misma en qué condiciones está la gente”.

No faltaron los reclamos a través de mensajes como “Ciudad del Carmen ni medicinas hay… ni especialistas…suena como a una burla”, “Nunca he ido a Dinamarca, así que mi pregunta sería ¿y los de Dinamarca no se quejan de tener un sistema de salud miserable como el de México?”, y “Ella ni al Vossan va… todos ellos van a los mejores hospitales del mundo y a nosotros que nos lleve el Tren Maya”.

Y para rematar: “Que mal la gobernadora en todo, en seguridad, en empleos, en salud, en inversión, la verdad no quiere a Campeche… nunca le perdonarán los campechanos el desm@dre que ha hecho en traer foráneos, los piratas modernos para saquear nuestro Estado… desde que llegó todo lo tocó y pudrió… Campeche está en manos de la delincuencia.. Dinamarca mis h….s”.