Exigen a May cierre de crematorio ilegal

Amenazaron con bloquear la carretera

ATASTA.— Pobladores amenazaron con cerrar la carretera si el presidente de la Junta Municipal de Atasta, Ermilo May Rodríguez, permite que siga funcionando el crematorio ilegal que puso en operaciones el empresario Alejandro Esparza, dueño de la funeraria “Isla del Carmen”.

Así lo aseguraron vecinos encabezados por Adrián Murillo, Guadalupe Apolinar, Lucrecia Vázquez Urrieta, Alejandra Cabrera May, habitantes de Puerto Rico y Atasta.

“El dueño del crematorio clandestino tenía todo cerrado para que nadie viera que está en funciones, pero desde hace poco tiempo a la fecha vemos que hay movimiento en los alrededores, cuando trasladan a un cuerpo”, añadieron.

Si el propietario tiene permisos o los consiguió entonces hay corrupción de Ermilo May, ya que dijo que sería el primero en oponerse, a pesar de que Copriscam y el Ayuntamiento lo autorizaron.

No hace falta que abran un crematorio aquí, que lo hagan en Ciudad del Carmen, porque nos traen la pestilencia a la comunidad. No es justo que las autoridades lo permitan a costillas de nuestras familias.

“Copriscam se presta al juego sucio del empresario Esparza. Si no hacemos protestas le van a otorgar todos los permisos sin importarles nuestro rechazo a estas actividades. Acá acostumbramos a enterrar a nuestros difuntos, así que no necesitamos incinerarlos”.

Hacemos también el llamado de atención a Protección Civil, para que no concedan el permiso, porque cuando sorprendamos que abrieron, ellos serán los responsables de lo que ocurra. Están advertidos que no vamos a dejarnos.

“Solo porque la funeraria esta clausurada en la Isla del Carmen, el crematorio entró en descanso. Pero van a seguir llegando con difuntos y lo sentimos por sus familias, pero si sorprendemos que hay actividad se van a quedar encerrados”.

Lo detectamos por el fuerte olor que despide le lugar. Incineran principalmente en horas de la tarde y noche, como ya está oscuro, se aprovechan para meter los cuerpos, pese a que vigilamos de manera constante.

“Los empresarios de Carmen siempre violan la ley y atentan contra la salud de nuestras familias. Si no frenan estas actividades vamos a poner un alto definitivo”, puntualizaron.