EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 21 DE AGOSTO DE 2024

TERQUEDAD CAUSA GRIETAS

Nada bueno trajo el nombramiento de Lavalle Maury. Desde que lo hizo público, a la terca goberladrona Sansores le han llovido los reclamos y mentadas de madre de los propios morenistas, a grado tal que el hashtag #LaydaTraidora ya es tendencia nacional. De ello comentan los Frentes Políticos de Excélsior. Reproducimos.

“La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, insiste en que Jorge Luis Lavalle es víctima de persecución política y defiende su nombramiento como secretario de Desarrollo Económico, a pesar de su historial vinculado al caso Odebrecht. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum deja clara su postura: ‘Yo no lo hubiera invitado’. La gobernadora apela a la presunción de inocencia, pero su respaldo parece más un acto de terquedad que de prudencia. Esta disputa interna expone las grietas en la 4T, donde los principios de honestidad se diluyen ante el berrinche campechano. La terquedad no es buena compañía”.

Terca, necia, bruta y traidora, es lo menos que le han dicho a la corruptísima, cínica y mentirosa goberladrona Sansores, que se ha pasado por el arco del triunfo las promesas de la cuarta transformación, los principios de Morena y las recomendaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, para imponer su voluntad. Todo le vale madre a la anciana.

PIDEN REVOCARLE EL MANDATO

La fundadora de Morena y exdiputada federal de Morena, María Sierra Damián, aseguró que comete un error la corruptísima titular del Ejecutivo Estatal, Layda Sansores, pues Jorge Luis Lavalle Maury “tiene antecedentes de robar, mentir y traicionar, aprobó la reforma energética de Peña Nieto y tiene vigente un proceso por corrupción por el caso Odebrecht”.

Sierra Damián advirtió que la designación de Lavalle va en contra del movimiento de la cuarta transformación, y cree pertinente que se instituya la revocación al mandato de la goberladrona, pues traiciona a la 4T. Consideró que el pueblo que la puso debe tener la posibilidad de destituirla por medio del voto, para que Campeche siga con el proceso de cambio que inició Andrés Manuel López Obrador y continúa la presidenta Claudia Sheinbaum.

No obstante haber apoyado a Layda Sansores desde el año de 1997, es claro que la sinvergüenza goberladrona no quiere a María Sierra en su equipo porque es fiel a los principios de Morena, sabe separar sus filias familiares o amistosas de las cuestiones políticas y no tiene miedo de decir las cosas como son. Y si algo incomoda a los bandidos Sansores, es que les digan sus verdades