EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 25 DE NOVIEMBRE DE 2024

SEGUIMOS SIN ASFALTO

A dos meses y medio de iniciada la pavimentación de algunas avenidas de la capital, las afectaciones a los conductores de motocicletas y automóviles no parecen tener fin. No se concluye al cien por ciento ninguna de las vialidades, muchas de las cuales ya tuvieron que ser bacheadas porque el asfalto de baja calidad utilizado no aguantó las lluvias. ¿Qué pasa con este nefasto Gobierno de Todos los Corruptos Sansores?

No se termina el Circuito Baluartes y la avenida Concordia continúa en condición fatal. El antiguo camino a Hampolol que fue pavimentado no aguantó las lluvias y lo bachearon sin nivelar la carpeta. Los pasos peatonales del mercado y del IMSS fueron reemplazados por topes de asfalto que no garantizan seguridad de los peatones y dan aspecto de “pueblo jodido”. ¿Quién hizo ese pésimo trabajo?

Se desconoce aún qué empresa contrató la corruptísima goberladrona Sansores para asfaltar, pero está haciendo una chamba deplorable. La avenida Héroe de Nacozari y el malecón parecen un muladar por el lodo y escombro que tiran los volquetes que construyen el Tren Ligero. ¿Por qué mejor, en vez de andar paseando en la CDMX, no supervisa esas obras que ya exhiben mala calidad en sus acabados? ¿O es que todo le vale madre?

NUEVO IMPUESTO DE LAYDA

La cínica goberladrona Sansores olvidó su pasado opositor, cuando se oponía y criticaba el cobro de nuevos impuestos estatales, y anunció que cobrará un 5% a la prestación de servicios profesionales, actividades empresariales, arrendamientos y compra venta de bienes inmuebles. Los llamará “impuestos cedulares” y entrarán en vigor el próximo año.

Así, queda claro que ni la corruptísima sinvergüenza Layda Sansores ni Morena se preocupan de atraer inversionistas y nuevas empresas, menos aún de crear empleos formales. La medida busca sangrar más al raquítico padrón tributario de Campeche, y se implementa porque su inútil gobierno fue incapaz de generarse nuevos ingresos y optó por lo más fácil: chingar a los campechanos.

A la corrupta goberladrona Sansores le vale madre la alarmante crisis económica que atraviesa la entidad, en decrecimiento desde que inició su nefasto gobierno, olvidó su pregón de que “no puede haber gobierno rico y pueblo pobre”, y prefirió ahorcar a los inversionistas, que desesperados buscan ya migrar a otros Estados. ¿A dónde cree usted que irá el impuesto recaudado, del cual no rendirá cuentas? Pues a sus insaciables bolsillos. No tenga duda. Árbol que crece torcido…