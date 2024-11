EL CCE NO DEBE SER TRAMPOLÍN POLÍTICO, SINO DEFENSOR DE PEQUEÑAS Y GRANDES DE EMPRESAS Y NO DOBLEGARSE ANTE EL GOBIERNO: RISUEÑO

Quienes aspiren a presidir el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), no deben utilizar el cargo como trampolín político para después buscar un cargo de elección popular y pensar en las pequeñas empresas que hoy sostienen la economía campechana, que no está para doblegarse ante el Gobierno y no hacer señalamientos de lo que está bien o está mal en Campeche, exhorto el dirigente de la Coparmex, Alejandro Risueño Rivas.

El empresario que presiden la Confederación Patronal de la República Mexicana, recordó: “Estamos aquí para representar a los empresarios y sus intereses, no nada más a los de mayor nómina, sino a los de la tienda y tortillería de la colonia”.



Todas las decisiones, todos los pronunciamientos tienen que ir en camino a defenderlos, pues es muy importante separar la parte política de la empresarial y buscar incidir en política pública, pero poniendo una línea donde entiendan que estamos para defender los intereses de los empresarios, y la persona que venga debe de ser 100 por ciento empresario, no de maletín o que sólo busque un contrato o un contacto.



Hoy una necesidad, una urgencia muy fuente por parte de los empresarios de Campeche para que haya voces, que haya gente que alce la mano y defienda sus intereses.



La economía no está para que el empresariado se doblegue por completo ante Gobierno, y no pueda hacer un señalamiento de las cosas que se ven bien o mal.

Por último, Risueño Rivas aseguró que está enfocado 100 en Coparmex, por lo cual no está en sus planes entrara o presidir alguna planilla para tratar de llegar a la dirigencia de la CCE.