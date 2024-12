LAYDA ENVIÓ A SESO LOCO A LA MARCHA PARA RECLAMAR A AMLO, SHEINBAUM Y PEMEX QUE NO HAY TRATO JUSTO; ¿POR QUÉ NO VINO ELLA?

Entre rumores de que la gobernadora Layda Sansores lo envió para ensuciar y politizar la caminata, su sobrino Gerardo “Seso Loco” Sánchez Sansores aseguró que llegó a solidarizarse con los carmelitas, quienes no aguantan tres días e incluso ya hasta cerraron muchas empresas, no aclaró por qué su tía no se presentó a marchar en protesta por la falta de pago de Pemex a proveedores, y afirmó que la desvinculación no es desde este Gobierno (morenista), sino desde siempre (sic).

En un afán protagónico, Seso Loco afirmó primero que el Gobierno Federal debería ofrecerle una disculpa a Carmen y a Campeche, sin embargo, los marchistas consideraron su presencia como una burla.

Luego retomó que además se debe admitir que Carmen y Campeche han recibido maltrato federal, y un desliz de “olvido”, se autopreguntó: ¿Por qué?, porque lo robaron, nos robaron la vocación, dejamos de hacer camarones y empezamos a hacer petróleo”.

Y se lanzó contra la Administración de Sheinbaum, al exigir: “Si somos petróleo, que nos traten como un Estado petrolero, que a este puerto lo traten como un puerto petrolero con la importancia y relevancia que tiene”.

No hay vinculación con nadie, repuso Seso Loco, y a pregunta expresa soltó: “No hay justicia, es justamente lo que estoy diciendo”.

También lamentó que no haya carreteras para sacar productos, lo que ahuyenta la inversión, y reveló que el nuevo secretario de Desarrollo Económico, Jorge Lavalle Maury, se reunió con la Secretaría de Economía donde se establecieron mecanismos para los polos de desarrollo, y “ojalá se logren los cinco puntos que busca la gobernadora”.

Con lo declarado por el sobrino de la gobernadora Layda Sansores, queda claro que en más de un sexenio el partido Morena no concretó la vinculación para hacerle justicia a Carmen y a Campeche, pues AMLO al menos no cumplió su promesa de traer las oficinas centrales a la Isla, en lo que influyó Layda Sansores, y además, ¿dónde están los millones de pesos anunciados por su tía para mejorar las carreteras?, ¿no que con Andrés Manuel López Obrador y el Tren Maya hubo impacto económico positivo para el Estado?, y ¿no que ahora el Gobierno Federal de traje guinda trataba bien a nuestra entidad?

