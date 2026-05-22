viernes, mayo 22, 2026
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“EN CAMPECHE HAY ESTADO DE INDEFENSIÓN”: ADÁN CASTILLO

El abogado Adán Castillo, representante del grupo Resurgimiento, lanzó fuertes críticas contra la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, por presuntamente solapar presuntos abusos cometidos durante revisiones y operativos vehiculares.

El abogado acusó que automovilistas que intentan defender sus derechos y exigir el respeto a los artículos 14 y 16 de la Constitución terminan siendo intimidados o incluso golpeados por quienes realizan estos procedimientos.

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