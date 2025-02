EL GOBIERNO PONE EN RIESGO VIDA DE PACIENTES AL NO COMPRAR MEDICINAS PARA EL UNEME CAPASITS, DENUNCIAN

Carlos Poot Chan, presidente de la Asociación Civil “Oasis, una Luz de Esperanza”, lamentó que en Campeche los pacientes con VIH 0+ o que están entrando a la etapa de SIDA y contraigan sarcoma de Kaposi o tuberculosis, no denuncien la falta de cambio de esquemas de tratamiento, y denunció que el Gobierno no compra medicamentos para atender esos padecimientos en la Uneme Capasits y no quiere que se hable de esta realidad.

Lamentó que esos enfermos no conozcan los derechos que les brinda la ley y obliga al Estado a otorgarles los medicamentos necesarios, para atender esos padecimientos y evitar que mueran.

El Estado –sentenció–, debe poner más atención a los recursos, más medicamentos profilácticos, porque no los hay a pesar de que están en el cuadro básico, no hay en la farmacia de la Uneme.

Abusan las autoridades en darle vuelta a la hoja porque las personas no conocen sus derechos, por eso hacemos un llamado a la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Ligia Nicthe-Ha Rodríguez Mejía, a que verifique cómo labora la Unidad de Especialidades Médicas (Uneme) Capasits, en el campo de los pacientes con VIH, apuntó Poot Chan.

Se dijo, continuó, que el IMSS-Bienestar tendría más medicamentos, abasto y mejor atención, pero fue mentira y no comprendemos por qué la gente no se atreve a denunciarlo, y en cambio nosotros como asociación civil arriesgamos la vida al denunciar, pues hemos recibido amenazas.

Y recalcó: “Nosotros no pretendemos ser enemigos de nadie, lo único que hacemos es ayudar a salvar vida”.

Poot Chan acusó que el Gobierno no quiere que se hable de esta realidad, “que no son mentiras, sino acciones que pasan y necesitamos el apoyo de todos, por eso los llamo a denunciar ante Derechos Humanos, y si aquí no hacen caso existe la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.