CIRCULA EN REDES: REPUDIAN AL GOBIERNO DE LAYDA; ES SAQUEADOR, INSENSIBLE E INHUMANO Y NO HAY OBRAS

A través de sus redes sociales, cibernautas campechanos patentizaron su malestar, encono y repudio contra el Gobierno encabezado por la gobernadora Layda Sansores, al considerarlo saqueador, ladrón, inhumano, insensible, descorazonado e incomprensible.

La falta de compromiso de la mandataria para impulsar el desarrollo del Estado generó comentarios como: “Desde antes de ocupar el puesto no le importaba y ahora menos le importa, ella sólo sus beneficios y caprichos”, y “Venía con un rencor por no haber llegado hace años, y estos son los resultados: cero obra pública, cero sector salud, cero todo no hay nada. Todo lo que se ha hecho es obra federal. Y mal, una mala planeación”.

Y como resumen de lo que ha sido la administración laydista, otros escribieron: “Nunca en Campeche hemos tenido un Gobierno tan insensible, inhumano, descorazonado, incomprensible, etc. Esa actitud indeseable. Bueno, pero se puede equivocar uno, eso depende de cada quien mientras no sea masoquista uno”, “Este es un Gobierno comprometido con saquear junto con su banda los recursos de los campechanos, de verles la cara de y de nepotismo”, y “Es la peor gobernadora que Campeche ha tenido, gracias a Dios le quedan 2 años o tal vez menos para que se largue, con toda esa bola de sinvergüenzas que trajo”.

Además, “Disfruten lo votado prros querían su cambio jajajajjajajz. Disfrútenlo y todo por una beca y el prro de Obrador”, y “No hay que confundir la cosas entre partidos y a la genial ruka que gobierna y sus compinches, que sólo vinieron a robar y tener poder”.