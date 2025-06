ALITO ARREMETE DE NUEVO CONTRA ANDY LÓPEZ Y SESO LOCO SALE EN DEFENSA DEL HIJO DE AMLO

Luego de burlarse de Andrés Manuel López Beltrán, quien pidió no lo llamen Andy, al llamarlo “junior sin calle, cero a la izquierda” y afirmar que salió peor que su papá, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, publicó nueva dedicatoria: “Ser hijo de un expresidente no te hace líder. El carácter no se hereda, se forja”.

Sin embargo, tras la segunda publicación quien respondió en defensa del hijo de AMLO fue Gerardo “Seso Loco” Sánchez Sansores, al escribir en sus redes sociales: “Ser líder del PRI no te hace líder de nada. El respeto no se gana en asambleas con tus amiguitos”.