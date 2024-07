VAYAN AL CUARTO PISO SI QUIEREN ALABAR A LA LAYDA, EXIGE AURORA CEH A DIPUTADOS MORENISTAS; DENUESTAN Y NO LEGISLAN, ACUSA

El hacer uso de la palabra, la legisladora de Movimiento Ciudadano (MOCI), Aurora Ceh Reyna, consideró una pena el nivel de los diputados guindas, pues “sólo se dedican a denostar y a defender a la gobernadora, cuando deberían venir a legislar”.

Si finalmente ustedes quieren alabar a la gobernadora, remarcó, vayan al cuarto piso, háganle un baile, ahí échenle porras y tamborileen, porque el Congreso del Estado no es para eso.

“Ustedes dicen que primero los pobres, pero los pobres de sus hijos, hermanos y parientes, porque no veo que estén legislando por el pueblo”.

Cuando alguien se opone a lo que ustedes dicen, hay llamados de atención, pero cuando andan tamborileando y haciendo lo que no se debe hacer acá, hay tibieza y “hago como que no veo”.

A la crítica de que acababa de llegar a la sesión respondió que obedece a que no hay la voluntad de mandarla a buscar en los tiempos que marca la ley.

No me interesa alabar ni hacerle la barba a nadie, digo lo que pienso. Hagan leyes compañeros que son mayoría, no estén supeditados a lo que diga la gobernadora, porque se supone somos un poder autónomo. Critican el pasado pero estamos peor, expresó.

VER VIDEO