PREDICAN AMLO Y SHEINBAUM DESARME…¡PERO ROMPEN RÉCORD EN COMPRA DE ARMAS AL EXTRANJERO!: MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN

-Del 2019 al 2022 la erogación fue de poco más de 68 millones de dólares, pero del 2023 a mayo de 2026 la cifra llegó a los 262 mdd.

En un videorreporte publicado en sus redes sociales, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) expuso que pese a la política de “abrazos, no balazos” de Andrés Manuel López Obrador y a los llamados en foros internacionales a reducir el gasto militar de Claudia Sheinbaum, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), multiplicó sus compras de armas en el extranjero desde el 2023.

Circula en redes.- A partir de ese año, el valor del armamento importado creció 285 por ciento y alcanzó su nivel más alto durante el primer año completo del Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Precisó que de 2019 a 2022, AMLO erogó en la importación poco más de 68 millones de dólares, pero del 2023 a mayo de 2026, la suma en el rubro de la Sedena alcanzó los 262 millones de dólares.

Dicho armamento contempla desde todo tipo de arma de fuego y de guerra, como pistolas, hasta lanzagranadas y arsenal de municiones, de acuerdo con análisis de datos consultados en plataformas de comercio exterior.

MCCI expuso que la mayor parte de las importaciones hasta el primer trimestre de este año, más del 71 por ciento, corresponde a armas de fuego y de guerra, y en cuanto al país de origen hay claro predominio de Estados Unidos e Israel.