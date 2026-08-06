LA CIUDADANÍA QUIERE RUTAS DIRECTAS Y NO QUE QUITEN COSTO DEL TRANSBORDO: ARMENTÍA; “ES UNA OCURRENCIA CON FINES ELECTORALES”

-Cuestiona incongruencia del Gobierno, que primero afirmó que no podía intervenir porque Movibús es empresa privada, pero ahora sí lo hizo.

Campeche.- Al calificarla como una ocurrencia con fines electorales, el diputado local de Movimiento Ciudadano (MC), Pedro Armentía López, afirmó que la decisión de quitar el cobro del transbordo en el Ko’ox demostró que este Gobierno no escucha a la ciudadanía, que sigue pidiendo rutas directas para llegar más temprano a sus centros de trabajo y no hay afectación en las estaciones de espera.

Creo que (la gobernadora Layda Sansores) entendió mal, pues dijo que la estuvieron presionando y que llegó un secretario (por Esteban Hinojosa) para convencerla, pero a él no le dio la cabecita para entender que no es el costo del transbordo, por eso es un tema político-electoral, pero no vamos a caer en esas provocaciones, mejor que ayuden a la ciudadanía a que regresen las rutas directas.

Sobre un probable aumento de costos, Armentía López dijo a ver qué hacen, pues al inicio el Gobierno Estatal argumentó que era una decisión de Movibús y que no podía intervenir por ser una empresa particular, pero ahora las incongruencias salen al declarar que ahora sí puede meter mano en estos asuntos, entonces ¿son o no son parte de Movibús?, ¿son o no son parte de las decisiones que toma?

Vamos a ver, porque si después incrementa el costo, ¿va a salir a decir el Gobierno que fue la empresa?, preguntó, y adelantó que esa y muchísimas otras cosas más van a cuestionar en las comparecencias.