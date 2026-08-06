EXHIBE ACISCLO PAZ FRACASO DE LAYDA EN SEGURIDAD; “SU V INFORME DEJÓ MUCHO QUE DESEAR”

-DESDE QUE LLEGÓ, MARCELA SÓLO HA SIDO UNA FIGURA DECORATIVA

Ciudad del Carmen.- El ciudadano, empresario y exdirigente del PRD, Acisclo Paz López consideró que el V Informe de la gobernadora Layda Sansores dejó mucho que desear, sobre todo en materia de seguridad, pues lo abordó de manera superficial pese a los hechos violentos registrados recientemente en distintos Municipios del Estado, los cuales no ha podido frenar.

Señaló que durante el mensaje no se presentaron resultados concretos sobre detenciones o avances en las investigaciones de delitos de alto impacto, indicativo de que la estrategia de seguridad no ha dado los resultados esperados.

Paz López sostuvo que aunque las autoridades informan sobre aseguramientos de vehículos robados y cateos a inmuebles relacionados con el narcomenudeo, la ciudadanía sigue cuestionando la falta de personas detenidas como resultado de esos operativos, por lo cual la jefa policiaca Marcela Muñoz desde que llegó sólo ha demostrado ser una figura decorativa. “No puede haber un resultado confiable cuando no tienes detenidos”, sentenció.

Asimismo, opinó que la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de la población, ante lo cual consideró necesario replantear la estrategia mediante un plan integral encabezado por especialistas, para reducir los índices delictivos y fortalecer la confianza ciudadana.

Al ser cuestionado sobre si la falta de resultados obedece a incapacidad o a posibles acuerdos, respondió que no puede afirmarlo, pero expresó que las autoridades evitan abordar a fondo el tema de la seguridad. “Definitivamente no le quieren entrar a hablar del tema de seguridad”, criticó Acisclo Paz, y aseveró: “Es increíble que donde gobierna Morena se incrementa la inseguridad”.