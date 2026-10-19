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OLEAJE SIGUE GOLPEANDO LA CARRETERA COSTERA; PIEDRAS Y RAMAS PONEN EN RIESGO A AUTOMOVILISTAS

Las condiciones de mal tiempo y el fuerte oleaje continúan provocando afectaciones en distintos puntos de la carretera federal 180, conocida como carretera costera, principalmente en el tramo comprendido entre Frontera, Tabasco, y Ciudad del Carmen, donde la acumulación de piedras, ramas y sedimentos representa un riesgo para los automovilistas.

El director general del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Campeche, Eduardo Guerrero Valdez, informó que los puntos más afectados se localizan entre los kilómetros 159 y 160, antes de la caseta de cobro del puente El Zacatal, así como en los kilómetros 45+100 y 32.

Explicó que, aunque las cuadrillas realizaron labores de limpieza durante gran parte del día anterior para despejar la cinta asfáltica, las condiciones climáticas no han mejorado y el oleaje continúa arrastrando materiales hacia la carretera.

Ante esta situación, personal de la SICT trabaja nuevamente en el retiro de los materiales, especialmente en el tramo que va del kilómetro 159 hasta la caseta del puente El Zacatal, donde se recomienda extremar precauciones.

Guerrero Valdez exhortó a los conductores a reducir la velocidad, respetar los señalamientos y atender las indicaciones del personal que realiza las labores de limpieza, a fin de evitar accidentes mientras persistan las afectaciones.

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