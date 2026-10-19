MORENA PREFIERE COBRAR ISR AL AGUINALDO QUE GRAVAR LAS GRANDES FORTUNAS, CRITICA ELOY ROMERO

El representante del movimiento Campeche por las 40 Horas, Eloy Romero Acuña, cuestionó la negativa de Morena a eliminar el cobro del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al aguinaldo de los trabajadores, al considerar que se continúa privilegiando la recaudación fiscal a costa de la clase obrera.

Señaló que el partido guinda justifica su postura con el argumento de proteger los ingresos del Estado y garantizar el financiamiento de los programas sociales, sin embargo, sostuvo que esta política mantiene una carga tributaria importante sobre los trabajadores formales, particularmente aquellos con ingresos medios y altos.

Romero Acuña explicó que, de acuerdo con sus estimaciones, aproximadamente el 40% de la población mexicana cuenta con un empleo formal y que no todos estos trabajadores perciben ingresos suficientes para estar sujetos al mismo nivel de retención del ISR.

El representante de Campeche por las 40 Horas también criticó que se utilice el financiamiento de los programas sociales como argumento para mantener el impuesto, cuando, a su juicio, existen necesidades urgentes de inversión en medicamentos, rehabilitación de hospitales y salarios dignos.

Asimismo, cuestionó la distribución de los recursos públicos y consideró que las actuales políticas fiscales no contribuyen suficientemente a reducir la concentración de la riqueza.

En ese sentido, retomó la propuesta de la Alianza contra la Desigualdad de impulsar una reforma fiscal que establezca mayores contribuciones sobre las grandes fortunas de los multimillonarios, en lugar de mantener la presión tributaria sobre los ingresos laborales.