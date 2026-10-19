AMBROSIO GUTIÉRREZ ASUME COMO PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO DE PALIZADA

En medio de señalamientos por ingobernabilidad y un presunto vacío de poder, el Ayuntamiento de Palizada realizó este lunes una sesión extraordinaria de Cabildo que se prolongó por casi tres horas y en la que se formalizó el relevo en la presidencia municipal.

Ambrosio Gutiérrez Pérez, quien se desempeñaba como síndico jurídico, rindió protesta como presidente municipal interino, luego de que el Cabildo aprobara la salida definitiva de Pedro Ayala Cámara.

De acuerdo con la información difundida, la separación de Ayala Cámara fue de carácter definitivo y el ahora exalcalde no se presentó a la sesión extraordinaria en la que se concretó el cambio.

Entre los argumentos expuestos para justificar el relevo se mencionan problemas de ingobernabilidad, un supuesto vacío de poder constitucional y posibles irregularidades en el manejo de recursos, señalamientos que deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes.

Con la toma de protesta de Gutiérrez Pérez, el Ayuntamiento de Palizada queda bajo una nueva conducción para dar continuidad a las funciones de la administración municipal.