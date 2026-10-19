“NO SERÉ SANCIONADO”: ALCUDIA ANTICIPA RESULTADO DE PROCEDIMIENTO POR VIOLENCIA DE GÉNERO: “NO VA A PASAR”

San Francisco de Campeche.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Campeche, Juan Pedro Alcudia Vázquez, admitió que todavía no ha leído completamente la sentencia de la Sala Regional Xalapa, pero la calificó de correcta y aseguró que no será sancionado por presunta violencia política de género.

La resolución federal revocó el desechamiento de la denuncia presentada por la diputada priista Delma Rabelo Cuevas contra Alcudia por hechos ocurridos durante su comparecencia ante el Congreso del Estado en septiembre de 2025, cuando era consejero jurídico del Gobierno de Layda Sansores.

Aunque reconoció que falta resolver el fondo del asunto, Alcudia sostuvo que no existió violencia de ningún tipo y descartó una eventual sanción: “Estás hablando de algo que realmente no va a pasar, porque los hechos así lo establecen”.

La Sala Xalapa ordenó dar trámite al procedimiento correspondiente, sin determinar todavía si existió violencia política de género. Pese a ello, Alcudia anticipó públicamente cuál considera que será el resultado.