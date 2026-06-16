CAMPECHE NO ES EL ESTADO MÁS SEGURO, DE ACUERDO CON CIFRAS DEL SESNSP

De enero al 31 de mayo de 2026, y de acuerdo con información de las fiscalías de todo el país, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ubican al Estado de Campeche por debajo de ocho entidades con menos homicidios dolosos al registrar 47, mientras Yucatán aparece con la menor cifra: 12.

Durante la mañanera, se expuso que el promedio diario de ese tipo de delito es de 47.3 casos por día en lo que va de la Administración de Claudia Sheinbaum, respecto a septiembre de 2024, cuando era de 86.9, y que el pasado mes de mayo registra la cifra más baja en los últimos 12 años.