ASEGURAN A UN EXTRANJERO Y LO LLEVAN A MIGRACIÓN; HERMETISMO DE LAS AUTORIDADES

Ciudad del Carmen.- Elementos de la Policía Estatal Preventiva realizaron el aseguramiento de una persona de nacionalidad extranjera durante una inspección en un autobús de pasajeros de la línea ADO sobre la carretera federal Isla Aguada–Sabancuy.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 38, cerca de una tienda Oxxo, cuando los genízaros destacamentados en el Puente de la Unidad marcaron el alto a la unidad de transporte para revisar documentación.

Durante la inspección, verificaron la situación de los pasajeros y detectaron a una persona del sexo masculino presuntamente originaria de otro país.

Tras la revisión correspondiente, el hombre fue descendido de la unidad para continuar con los procedimientos migratorios, poniéndolo a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), instancia que determinará su situación en territorio nacional.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la nacionalidad del asegurado ni las condiciones en las que ingresó al país.

Las autoridades tampoco han dado a conocer si la revisión formó parte de un operativo ordinario de vigilancia o derivó de información previa relacionada con el traslado de personas en situación migratoria irregular.