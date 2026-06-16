DOBLAN ALUMNOS AL DIRECTOR VÍCTOR HERNÁNDEZ AL LOGRAR LA INMINENTE SEPARACIÓN DEL MAESTRO TUN; TRAS ACUERDOS LEVANTAN PROTESTA

San Francisco de Campeche.- Tras denunciar presiones “horribles” de una maestra, estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche (Cecytec) dieron a conocer que llegaron a acuerdos con el director general Víctor Hernández, respecto al maestro Tun, quien imparte Pensamiento Matemático, Cultura Digital y Talleres Selectos de Matemáticas, para su inminente separación de la actividad docente, con lo cual finaliza su protesta.

Acordaron que el tercer examen parcial será calificado con base en la libreta, que entregarán mañana, luego de que, acusaron, el profesor los reprobó de manera injusta en los primeros; quienes se vayan a extraordinario o intersemestral no tendrán que pagar para presentarlo; el docente no tendrá injerencia ni acceso al proceso de calificación de la actual y futuras generaciones a partir de hoy 16 de junio, por lo cual ya no tendría nada que ver en el plantel.

También acordaron establecer diálogo sobre esta situación ante el temor de represalias, daños psicológicos y afectaciones académicas por manifestarse; así como garantizar que no haya ningún acto de represalia por parte de alguna autoridad administrativa y/o docente contra el alumnado que participó en la protesta, a lo que dará seguimiento el director general Ponce.

Acusaron que Tun los ha humillado e insultado, además de hacer comentarios sexistas frente a mujeres y niños.