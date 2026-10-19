COPRISCAM INTENSIFICARÁ VIGILANCIA EN CARNICERÍAS, POLLERÍAS Y PANTEONES POR CELEBRACIONES DEL DÍA DE MUERTOS

Ante la proximidad de las celebraciones del Día de Muertos y el incremento en el consumo de alimentos tradicionales, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Campeche (COPRISCAM) intensificará las verificaciones sanitarias en carnicerías, pollerías y panteones del municipio de Carmen.

Jorge Damas Pech, coordinador regional número 3 de la dependencia, informó que las inspecciones estarán enfocadas en comprobar que los productos cárnicos, principalmente cerdo, pavo y pollo, se encuentren en buenas condiciones para su venta y consumo durante estas fechas.

Asimismo, indicó que se realizarán recorridos por los dos panteones de Ciudad del Carmen, además de los ubicados en Isla Aguada y Sabancuy, para verificar que cuenten con limpieza, agua y depósitos adecuados para la basura.

Damas Pech destacó que también se vigilará la presencia de recipientes que puedan acumular agua, como vasos y veladoras vacías, debido a que la temporada de lluvias favorece la reproducción de mosquitos transmisores del dengue.