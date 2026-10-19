ALCALDESA ANUNCIA DESFILE DE LAS ÁNIMAS PARA EL 29 DE OCTUBRE; HABRÁ PREMIOS PARA LOS PARTICIPANTES

La alcaldesa de Campeche, Biby Rabelo de la Torre, anunció que el próximo 29 de octubre se realizará el tradicional Desfile de las Ánimas, como parte de las actividades organizadas por el Ayuntamiento para celebrar el Día de Muertos y preservar las tradiciones de la capital campechana.

Invitó a las familias a disfrutar del recorrido nocturno y a quienes deseen formar parte del desfile a inscribirse a través de la página oficial de la Alcaldía de Campeche, ya que, como en años anteriores, se entregarán premios a los participantes.

Respecto a la Caminata a la Campechanía, Rabelo de la Torre explicó que tuvo que ser pospuesta debido a las condiciones climáticas, por lo que se espera anunciar una nueva fecha durante esta semana, dependiendo del comportamiento del tiempo.

La alcaldesa destacó que uno de los principales atractivos del Desfile de las Ánimas es la participación de los ciudadanos, quienes cada año se esmeran en mantener viva esta tradición dedicada a recordar a los fieles difuntos.