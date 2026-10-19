PEMEX CONTINÚA CON LABORES DE EMERGENCIA EN LA PLATAFORMA ABKATÚN-H TRAS INCENDIO EN LA SONDA DE CAMPECHE

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que continúan las labores de atención al incidente registrado en la plataforma satélite no tripulada Abkatún-H, ubicada a 73 kilómetros de Ciudad del Carmen, Campeche, luego del incendio reportado previamente en estas instalaciones petroleras.

Mediante una actualización oficial, la empresa señaló que los trabajos se mantienen conforme a los protocolos de seguridad establecidos para atender este tipo de emergencias en instalaciones marinas.

En su nuevo comunicado, Pemex no precisó si el fuego ya fue controlado, tampoco proporcionó detalles adicionales sobre las posibles causas del incidente o los daños ocasionados en la plataforma.